L'Attacco dei Giganti 3: Hajime Isayama parla della saga che vedremo nei nuovi episodi

Sembra che i fan denon siano i soli a covare un grande hype per l'arrivo della terza stagione animata a cura di Wit Studio: a quanto pare, persino Hajime Isayama - autore del manga originale - non sta nella pelle. L'autore ha commentato l'arco narrativo che vedremo nei nuovi episodi della serie.

Recentemente, infatti, è stato pubblicato il box Blu-Ray della Stagione 2 de L'Attacco dei Giganti: tra i contenuti speciali vi è inclusa un'intervista a Isayama-sensei, nella quale il mangaka rivela le sue speranze sulla Stagione 3, spendendo anche due parole sull'arco narrativo che vedremo negli episodi.

"Dopo aver scritto il Volume 12, il periodo incluso tra i Volumi 13 e 16 è stato il più deludente per il mio lavoro. Per fortuna, ora che la Stagione 3 è in arrivo, avrò l'opportunità di spazzare via quei rimpianti e guardare qualcosa di cui sono davvero orgoglioso"

Per chi non lo sapesse, i volumi citati da Hajime Isayama saranno proprio materia di adattamento per la terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti: i nuovi episodi, infatti, trasporranno l'arco narrativo intitolato "Rivolta" e probabilmente la saga sarà adattata per intero nel corso della terza stagione. La storia, nel manga, viene narrata tra i capitoli 51 e 70.

L'Attacco dei Giganti Stagione 3 debutterà a partire dal mese di luglio 2018.