L'Attacco dei Giganti 3 in pausa fino ad aprile 2019, trailer e poster della seconda parte

Una clamorosa notizia ha scosso i fan de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 nelle ultime ore: dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, il dodicesimo, Wit Studio ha annunciato che la serie tratta dal manga di Hajime Isayama sarà in pausa fino ad aprile 2019. Per l'occasione sono stati diffusi un trailer e una key visual.

La conferma è arrivata subito dopo la messa in onda dell'episodio 12, avvenuta nella serata di ieri (domenica 14 ottobre). I fan italiani hanno potuto visionare la puntata in simulcast su VVVVID.it a partire dalle 21:00, ma intanto il sito ufficiale della serie animata ha confermato la notizia.

L'episodio di ieri ha segnato dunque il finale midseason de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 con una puntata dedicata alla preparazione per la battaglia che segnerà l'inizio dell'arco intitolato "Ritorno a Shiganshina". Dopo la saga "Rivolta", infatti, il Corpo di Ricerca dovrà tornare al Wall Maria per utilizzare il potere dell'Indurimento di Eren e chiudere le mura sfondate dal Gigante Colossale anni or sono.

In questo modo i protagonisti avranno modo di eliminare i Giganti rimasti all'interno e accedere all'agognata cantina di casa Yaeger, per apprendere i segreti sui Titani e sul passato dell'umanità lasciati da Grisha, il padre di Eren.

Attack on Titan, dunque, torna ad aprile 2019. L'attesa sarà lunga, ma intanto possiamo ammirare un trailer e una key visual, entrambi in calce alla notizia. Al termine dell'episodio, inoltre, è stata diffusa anche una scena in anteprima, che mostra Eren e Levi Ackerman insanguinati dopo una battaglia.