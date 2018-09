L'Attacco dei Giganti 3: un nuovo personaggio avrà la voce di Piccolo e Portuguese D. Ace

I prossimi episodi de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 esploreranno il passato della famiglia Reiss attraverso gli occhi di un certo personaggio. In queste sequenze conosceremo meglio un membro del casato, che sarà doppiato da un voice actor piuttosto noto.

Per quanto riguarda il personaggio, parliamo di qualcuno che ha già effettuato una fugace comparsa negli scorsi episodi de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, sempre in un flashback: si tratta di Uri Reiss, il fratello di Rod Reiss che venne designato come erede del potere del Gigante Fondatore, dal momento che il padre di Historia rifiutò una simile responsabilità.

L'avevamo già potuto ammirare in versione animata nel corso di un flashback basato sul racconto di Rod mentre illustra a Historia il destino della sua famiglia. Nel prossimo episodio, che esplorerà il passato dei Reiss e degli Ackermann dal punto di vista di Kenny, ci permetterà di ascoltare anche la voce di Uri Reiss.

L'ex Titan Shifter sarà interpretato da Toshio Furukawa, un voice actor giapponese di grande esperienza noto soprattutto per aver fatto parte dei cast degli adattamenti animati di Dragon Ball e ONE PIECE. In queste due produzioni ha vestito i panni, rispettivamente, di Piccolo e di Portuguese D. Ace, il fratello di Monkey D. Luffy.

Cosa ne pensate? Sarà la voce giusta per il personaggio di Uri Reiss?