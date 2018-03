L'Attacco dei Giganti 3: il nuovo poster chiarisce nuovamente chi sarà il protagonista

La terza stagione desta iniziando a mostrarsi più concretamente al suo pubblico, tra video inediti e immagini promozionali: in queste ore, Wit Studio ha rilasciato un nuovo poster che mette in chiaro (in caso non lo si fosse già capito) chi sarà il protagonista indiscusso dei nuovi episodi.

Come potete vedere dall'immagine in basso, infatti, lo staff di produzione della terza stagione de L'Attacco dei Giganti ha rilasciato la nuova key visual dell'anime tratto dal manga di Hajime Isayama: protagonista assoluto del poster, così come dei nuovi episodi della serie, è Levi, comandante del Corpo di Ricerca.

Sapevamo già, infatti, che Levi sarebbe stato il perno centrale della terza stagione dell'anime, come hanno suggerito in passato dei vecchi poster o delle recenti dichiarazioni da parte di Tetsuro Araki, il director della trasposizione animata di Attack on Titan presso lo studio di produzione Wit.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti debutterà nel corso dell'estate, precisamente nel mese di luglio, ma non conosciamo ancora la data specifica di esordio del primo episodio dell'anime. Al momento non conosciamo neanche il numero di episodi di cui sarà composta la Stagione 3: la prima, infatti, contava 25 episodi, mentre la seconda "soltanto" 12.