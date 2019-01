L'Attacco dei Giganti 3 parte due: ecco la cover dello script del primo episodio

Per L'Attacco dei Giganti il 2019 sarà l'anno della seconda metà della terza stagione, una conclusione che molti degli appassionati attendono con ansia. Il sound director della serie, Masafumi Mima, ha condiviso sui social network la prima pagina della sceneggiatura del primo episodio. Andiamo a dare un'occhiata.

Se c'è una ragione per cui i fan dell'animazione e dei manga giapponesi devono guardare con interesse a quello che il 2019 appena iniziato ha da offrire, questa è sicuramente la seconda e conclusiva parte della terza stagione dell'adattamento de L'Attacco dei Giganti, manga capolavoro di Hajime Isayama. I primi dodici episodi sono stati molto apprezzati da pubblico e critica, e tutti attendono spasmodicamente il prossimo aprile.

Ad alleviare l'attesa degli appassionati, che sperano ogni giorno nella pubblicazione di un trailer, arriva il post sui social network del sound director della trasposizione, Masafumi Mima, che ha condiviso con gli spettatori la cover page della sceneggiatura che racchiude il testo relativo alla prima puntata della seconda parte in arrivo.

Come potete vedere nell'immagine contenuta nel post Twitter riportato in calce alla notizia (appartenente all'utente Attack on Titan Wiki), la copertina mostra un personaggio di spalle immerso fino ai piedi in quello che sembrerebbe essere l'oceano. Per i lettori del magna non sarà difficile immaginare di chi si tratta, così come sarà chiara quale circostanza rappresenta tale momento. Nella parte bassa della pagina c'è una porzione di testo censurata, con probabilmente scritto il titolo di questo tredicesimo episodio complessivo.

Vi piace quindi l'immagine scelta dallo staff per rappresentare la terza stagione de L'Attacco dei Giganti nel materiale di sceneggiatura ufficiale? State attendendo i nuovi episodi in arrivo ad aprile e le sorprese che nascondono? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è disponibile per lo streaming legale e gratuito sulla piattaforma VVVVID, che fornisce la seguente sinossi per la terza stagione:

"In precedenza gli uomini temevano il mondo esterno. Vivevano circondati da mura invalicabili, innalzate allo scopo di proteggere l’umanità dai Giganti: creature a immagine dell’uomo, ma snaturate nel comportamento e negli appetiti. Inchiodati a catene invisibili, gli uomini oggi hanno imparato che neppure dentro le mura la sicurezza è garantita.

Dopo la brutale minaccia del Gigante Bestia e la fuga dei traditori, Eren e compagni vedono scossi nelle fondamenta i valori con cui sono cresciuti. Minacciati nella sopravvivenza continueranno a cercare un fuoco di verità che illumini il loro cammino."