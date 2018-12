L'Attacco dei Giganti 3, pubblicato un video ufficiale con il testo della opening

Nelle scorse ore è stato diffuso un video ufficiale che ci mostra le parole di cui è composta "Red Swan", la canzone di apertura della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, tratto dal manga di Hajime Isayama.

La terza stagione della serie L'Attacco dei Giganti è stata, come del resto tutte le precedenti, un continuo susseguirsi di colpi di scena, di combattimenti all'ultimo sangue e di scene drammatiche. Un'altra delle caratteristiche che accomunano quest'ultimo adattamento del manga creato da Hajime Isayama e le precedenti trasposizioni è l'amore che i fan hanno dedicato alla sigla di apertura.

Gli appassionati hanno infatti molto apprezzato "Red Swan", la canzone scritta da Yoshiki ed eseguita dal medesimo artista coadiuvato dal collega Hide, che è entrata nei loro cuori con il passare degli episodi, anche solo per la sua funzione di punto fermo, di luogo sicuro, prima dell'episodio che spesso finiva con lo sconvolgere le loro certezze.

Ora, tramite un video rilasciato nelle scorse ore su Youtube, abbiamo il testo ufficiale del brano. Ovviamente si tratta, come spesso accade per le opening di anime che hanno una distribuzione così grande, di una commistione di vocaboli inglesi e giapponesi, ed è quindi molto difficile da eseguire per chiunque non padroneggi entrambe le lingue.

Ma, in ogni caso, se desiderate cimentarvi in una vostra versione di "Red Swan", ora avete l'occasione di farlo senza il timore di confondere le parole del testo o di non essere sicuri di cosa il cantante stia dicendo. Per farlo, non vi resta che cliccare sul pulsante play del video riprodotto nella parte alta della presente notizia, anche solamente per rivivere le emozioni di questa sorprendente terza stagione de L'Attacco dei Giganti.