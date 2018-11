L'Attacco dei Giganti 3: secondo lo staff, la Parte 2 trasmetterà disperazione!

Mancano ancora diversi mesi al debutto della seconda parte della Stagione 3 de L'Attacco dei Giganti. Intanto, però, lo staff dell'anime alimenta l'hype degli appassionati con dichiarazioni davvero interessanti. Sembra che il prossimo arco narrativo trasmetterà un senso di disperazione.

Dalle pagine della rivista giapponese PASH!, infatti, emerge un'intervista allo screenwriter della serie anime di Wit Studio, che già in precedenza ci aveva svelato qualche retroscena sul rapporto tra anime e manga originale.



Questa volta Yasuko Kobayashi ci ha riservato una lunga dichiarazione su cosa aspettarci dal prossimo arco narrativo, Ritorno a Shiganshina. Una saga che, a quanto pare, getterà i fan di fronte a un senso di disperazione!



"Ai lettori dell'opera originale posso dire solo questo: sta per accadere. In questo scenario... succederà qualunque cosa! Sequenze d'azione, la battaglia nella città natale di Eren (ovvero il distretto di Shiganshina) sarà molto interessante. Quando 'quegli eventi' iniziano a smuoversi, quale sarà il risultato? Anche se non ho ancora visto le animazioni, credo che il tutto trasmetterà un senso di disperazione. Spero quindi che il pubblico dell'anime riesca ad avvertire quella sensazione".



Di certo i lettori del manga sapranno già cosa accadrà nella seconda parte de L'Attacco dei Giganti Stagione 3. Voi cosa vi aspettate?