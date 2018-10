L'attacco dei Giganti: un altro easter egg del Trono di Spade nel capitolo 110

Non è la prima volta che tra le pagine dell'Attacco dei Giganti troviamo riferimenti ad altre opere, ma Il Trono di spade è senza dubbio in cima alla classifica degli ultimi capitoli. Nel 110 ad esempio, i fan hanno riconosciuto il volto di uno dei protagonisti della serie, nascosto tra quelli dei giganteschi esseri che ormai conosciamo bene.

Non è un segreto che, all'interno del mondo da lui creato con L'attacco dei giganti, Hajime Isayama si diverta ad inserire riferimenti alle opere che lo hanno influenzato maggiormente. Un caso estremamente esemplificativo è quello relativo alla serie tv di incredibile successo intitolata Il Trono di Spade; grazie ad un'intervista recente, i fan sanno infatti che l'autore giapponese ha da poco guardato le prime sei stagione della suddetta opera televisiva ad un ritmo forsennato, traendone grande ispirazione e arrivando addirittura a chiare le sue idee sul finale dell'opera (cosa che ha suscitato il panico in molti di loro).

Questo a spinto gli appassionati a ricercare tra le scene disegnate dall'autore citazioni all'opera e al mondo creato da G.R.R.Martin, riuscendoci più volte. L'ultimo caso è quello del capitolo 110, in cui i fan hanno riconosciuto il volto di uno dei personaggi di maggior spessore della serie tv, e cioè Joffrey Baratheon, facendolo notare su Tumblr. Il giovane re di Westeros è infatti trasfigurato in forma di gigante, ma i fan non hanno faticato a riconoscere il volto del personaggio, che ha una somiglianza rimarchevole e persino lo stesso taglio di capelli. Del resto i giganti già in passato hanno nascosto volti di personaggi del Trono di Spade, come Tyrion Lannister nel capitolo 96, ma anche Lord Varys e Margaery Tyrell.

Date un'occhiata alla foto e diteci se anche per voi il gigante in questione cela un rimando al crudele Joffrey Baratheon.

L'attacco dei giganti è un manga del 2009, edito in italia da Planet Manga e arrivato al 26° volume, di cui 24° pubblicati in Italia.