L'Attacco dei Giganti: ammiriamo Levi in chiave moderna in un'illustrazione

Nel corso delle ultime ore è apparsa sulle pagine dei social network un'illustrazione che ritrae l'inflessibile capitano Levi de L'Attacco dei Giganti in una versione inedita. Il potentissimo guerriero è disegnato in chiave moderna, in pantofole, mentre siede comodamente su una sedia.

L'Attacco dei Giganti è, come ogni appassionato ormai saprà molto bene, entrato in quello che sarà il suo arco narrativo finale. I fan ancora non possono immaginare dove Isayama ha intenzione di condurre la vicenda, ma è sicuro che non mancheranno (come sempre) colpi di scena e momenti assolutamente tragici, per ogni personaggio.

Per questo, soprattutto in questo periodo natalizio, ci scalda il cuore vedere i nostri protagonisti prelevati dal loro ambiente tragico e calati in un'atmosfera calma e rilassata. Prendiamo il capitano Levi, per esempio, che, per chi segue il manga, si trova in una situazione davvero disperata.

Un artista ha deciso di ritrarre l'inflessibile ufficiale della Legione Esplorativa in un'atmosfera moderna (come potete vedere dall'immagine contenuta nel post Twitter che riportiamo in calce alla notizia), mentre indossa una tuta e una t-shirt, con addirittura ai piedi delle pantofole casalinghe. Il tutto mentre se ne sta comodamente seduto su una sedia; certo, l'espressione resta senza emozioni come suo solito, ma c'è da crede che sia più rilassato rispetto al bagno di sangue che di solito segue i suoi combattimenti.

Oppure, conoscendolo, potrebbe essere vero il contrario, con il mentore di Eren che si trova maggiormente a suo agio nel bel mezzo della battaglia. Che ne pensate? Vi piace come risulterebbe uno dei personaggi più letali del manga L'Attacco dei Giganti se fosse un semplice essere umano contemporaneo?