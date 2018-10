L'Attacco dei Giganti: annunciato un'edizione speciale limitata per il volume 27

Il manga de L'Attacco dei Giganti ha appena raggiunto il capitolo 110 della sua serializzazione, continuando il suo straordinario successo. Per questo saranno in molti i fan che gioiranno della notizia appena pubblicata che comunica l'uscita di un'edizione speciale e limitata del volume 27 della serie, contenente un calendario esclusivo.

La fortuna e le vicende che concernono l'opera di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti, procedono con lo stesso passo forsennato, lasciando ogni mese i fan in trepidante attesa del nuovo capitolo. Il manga ha da poco visto pubblicato il numero 110 sul Bessatsu Shonen Magazine edito da Kodansha, ed è proprio quest'ultimo ad annunciare l'imminente arrivo di un'edizione speciale limitata del ventisettesimo volume. I fan potranno acquistarlo per usufruire del calendario originale dedicato alla serie contenuto al suo interno.

Ricordiamo che in Giappone L'Attacco dei Giganti aspetta il capitolo 111, che verrà pubblicato il 9 Novembre 2018 sul numero 12 della rivista. In Italia i manga sono pubblicati da Planet Manga mentre l'anime è disponibile in streaming su VVVVID.



Ecco una breve sinossi dell'opera, per chi fosse interessato:



Diverse centinaia di anni fa, la razza umana fu quasi sterminata dai giganti. Si racconta di quanto questi fossero alti, privi di intelligenza e affamati di carne umana; peggio ancora, essi sembra divorassero umani più per piacere che per necessario sostentamento. Una piccola percentuale dell'umanità però sopravvisse asserragliandosi in una città circondata da mura estremamente alte, anche più alte del più grande di giganti. Eren è un adolescente che vive in questa città, dove non si vede un gigante da oltre un secolo. Ma presto un orrore indicibile si palesa alle sue porte, ed un gigante più grande di quanto si sia mai sentito narrare, appare dal nulla abbattendo le mura ed imperversando assieme ad altri suoi simili fra la popolazione. Eren, vinto il terrore iniziale, si ripromette di eliminare ogni singolo gigante, per vendicare l'umanità tutta.