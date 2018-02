L'Attacco dei Giganti: apprendiamo nuove informazioni sulla terza stagione dell'anime

Mancano pochi mesi, ormai, al debutto della terza stagione de, che esordirà sugli schermi giapponesi nel mese di luglio 2018. Nelle ultime ore sono giunte ulteriori informazioni sui nuovi episodi.

I nuovi dettagli ci giungono direttamente da Animage, che ha rilasciato un nuovo numero della sua rivista contenente tante informazioni su L'Attacco dei Giganti 3, grazie alle dichiarazioni rilasciate dallo staff di Wit Studios. In attesa delle traduzioni complete, possiamo fornirvi qualche anticipazione davvero succosa.

A quanto pare, le sequenze d'azione della terza stagione sono state animate sotto la direzione di Imai Arifumi: il director ha iniziato a lavorare con lo staff già ai tempi della stagione 2, e pare che il team stia continuando a seguire le sue direttive anche per il prossimo futuro.

Inoltre, il team al lavoro sull'anime tratto dal manga di Hajime Isayama ha anticipato che, nel corso della Stagione 3, l'anime ospiterà un director davvero prestigioso, che ha firmato lo storyboard per un episodio definito "super spettacolare". Il nome di questo director, tuttavia, ci è al momento ignoto.

L'Attacco dei Giganti 3 si focalizzerà anche su alcuni contenuti originali, oltre che alle parti di trama adattate rispetto al manga. Hajime Isayama si è incontrato con il chief director presso Wit Studio, Araki Tetsuro, e con lo sceneggiatore Kobayashi Yasuko, per confrontarsi su quelli che di fatto saranno dei filler rispetto al materiale originale.

Saranno, in ogni caso, contenuti concordati con Isayama in persona, poiché l'autore ha dichiarato a più riprese che ci sono delle parti incluse nel manga de L'Attacco dei Giganti che gli sarebbe piaciuto esplorare più in profondità. A quanto pare, la terza stagione della trasposizione animata della serie esaudirà questa necessità.

L'Attacco dei Giganti 3, inoltre, si focalizzerà particolarmente su Levi. Il comandante del Corpo di Ricerca sta per fare il suo ritorno come protagonista assoluto, come d'altronde ha dichiarato lo staff di Wit Studios - confermando, di fatto, alcune vecchie affermazioni - che intende approfondire la storyline dedicata al personaggio.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni, dunque, l'appuntamento è fissato a luglio 2018.