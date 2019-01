L'Attacco dei Giganti: l'autore Hajime Isayama si è sposato

Tramite il post sul suo blog personale con il quale salutava il 2018 appena conclusosi, Hajime Isayama ha condiviso con i fan un'importante informazione privata, e cioè quella del suo matrimonio. L'autore del manga L'Attacco dei Giganti ha però voluto mantenere segreta l'identità della consorte, aggiungendo però alcune altre cose.

Il 2018 si è appena concluso, ed è tempo di bilanci, in attesa di questo nuovo anno e di quello che ci porterà in dote. Ovviamente questo vale anche per coloro che lavorano alle serie, anime o manga, che tanto ci appassionano. Coloro che sono soliti usufruire di social network o di mezzi di comunicazione di simile fattura, hanno quindi condiviso con i fan i loro pensieri su quanto hanno passato negli ultimi trecentosessantacinque giorni.

Hajime Isayama, ad esempio, ha da sempre tenuto un blog personale, che aggiorna di tanto in tanto. In occasione di questo passaggio di consegne, ha quindi tracciato un resoconto del suo 2018. Tra le informazioni riportate dall'autore de L'Attacco dei Giganti, una ha colpito in particolar modo i fan: il mangaka si è sposato. La novità non è mai trapelata, essendosi svolto tutto in gran segreto, con l'identità della fortunata che rimane tutt'ora un mistero.

L'autore ci ha tenuto però a precisare che ora vuole essere ancora più devoto al suo lavoro, così come vuole impegnarsi per diventare un marito migliore, il tutto confermando che il nuovo anno lo vedrà comunque continuare a disegnare manga.

Ma non è questa l'unica cosa che Isayama ha voluto condividere con gli appassionati che lo seguono, ha infatti poi stilato una classifica dei suoi tre migliori film del 2018: il podio è composto da Bohemian Rhapsody, Hereditary e Avengers: Infinity War. Forse non tutti i fan si sarebbero aspettati il primo, mentre gli altri due collimano in un modo o nell'altro con le sensazioni che restituisce la sua opera.

Dobbiamo purtroppo ricordare che il 2019 vedrà la conclusione dell'ultimo arco narrativo de L'Attacco dei Giganti, con conseguente fine della serializzazione. In aggiunta, ad aprile, arriverà anche la seconda parte della terza stagione della trasposizione animata, che potete seguire (così come la prima parte) in simulcast sulla piattaforma streaming legale e gratuita VVVVID.