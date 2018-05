L'Attacco dei Giganti: Before the Fall e Six Bullets tra le novità Planet Manga di luglio

Direttamente dalle pagine di Anteprima 321 apprendiamo tutte le novità targate Planet Manga (Panini Comics) che potremo visionare nel mese di luglio e una parte delle uscite previste per agosto 2018. Tutti i dettagli dopo il salto!

Adattamento cartaceo del film d’animazione del celebre regista Hiromasa Yonebayashi, Mary e il Fiore della Strega #1 (di 2) raggiungerà le fumetterie d’Italia nel mese di luglio. Il volumetto con sovraccoperta vanterà 192 pagine e sarà proposto a 7.50€.



A partire dal 12 luglio potremo sfogliare le pagine di Darwin’s Game #8, Sky Violation #10, Akame Ga Kill! Zero #5, Dolly Kill Kill #3, Yoku-Oni - Desideri Diabolici #4, Blazer Driver #7, Bungo Stray Dog #9, Dimension W #11, Mobile Suit Gundam 0079 #10, L’Attacco dei Giganti Before the Fall #13, Bleach Gold #69 e Fruit Basket #9.



La settimana successiva, invece, sarà la volta di Noragami #16, One-Punch Man #13, Shin Lupin III #13, I Cavalieri dello Zodiaco - Episode G: Assassin #17, Devilsline #6, Six Bullets #2 (di 2), Gantz Nuova Edizione #32, Giant Killing #40, Kenichi #53, Amarsi, lasciarsi #7 e Le situazioni di Lui & Lei #13.



A partire dal 26 luglio, poi, potremo invece leggere Anna dai capelli Rossi #1 (di 2), Ken il Guerriero - Ichigo Aji #5, Fire Force #6 e I mille colori dell’amore #8. Sempre a luglio, ma ancora senza una precisa data di uscita, ci verranno proposti Smokin’ Parade #3 (di Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou), Perfect Crime #3 (di Arata Miyatsuki, Yuya Kanzaki), Saga of Tanya the Evil #4 (di Chika Tojo, Carlo Zen), Yuki andrà all’Inferno? #5 (di Hiro Fujiwara), Arte #5 (di Kei Ohkubo), Happiness #5 (Shuzo Oshimi) e Natsume degli Spiriti #21 (di Yuki Midorikawa).

Ad agosto, infine, sarà la volta di Unemployed Concentration Camp #2, Nana e Kaoru #2, Sankarea - Un amore di zombie #4, Origin #5, Naruto Color #43 e #44.



Siete soddisfatti della line-up escogitata dall'editore Planet Manga per il mese di luglio?