L'Attacco dei Giganti: il capitolo 106 mostra un personaggio femminile molto richiesto!

L'Attacco dei Giganti si concentra molto del suo tempo su Eren Jaeger, ma i fan sanno che la serie brilla anche per le sue eroine. Le ragazze come Mikasa sono citate come le migliori del manga, quindi puoi capire perché i lettori non possono smettere di chiedere di Annie. E, dopo una lunga pausa, i fan hanno ottenuto risposta al loro desiderio.

Il nuovo capitolo de L'Attacco dei Giganti è stato pubblicato. I fan hanno visto come il capitolo 106 ha mostrato diversi colpi di scena, ma la conclusione di esso è stato il culmine. Infatti le pagine si sono concluse con Armin seduto mentre raccontava i piani di Paradis verso una persona sconosciuta. L'eroe appariva più sparuto che mai mentre metteva in discussione le recenti azioni di Eren, e i lettori sono rimasti probabilmente paralizzati quando ha alzato lo sguardo su Annie. La ragazza è ancora conservata nel bozzolo di Titan, ma il suo aspetto conferma che è ancora viva e vegeta.

Quindi, no - non sembra che Paradis abbia torturato Annie. Anche se lo volesse, non sembra che il suo guscio cristallizzato possa essere penetrato così facilmente. Come hanno visto i fan, Annie sembrava la stessa di sempre. Mentre personaggi come Eren e Armin sono chiaramente più vecchi, Annie sembrava invece essere in stasi, apparendo giovane come sempre. Anche il suo bozzolo sembrava lo stesso, quindi sembra che Annie stia davvero ibernando mentre il mondo va avanti.

Il personaggio è stato visto per l'ultima volta tempo fa alcuni in capitoli passati mentre gli archi di "Rivolta" e "Ritorno a Shiganshina" le hanno fatto un cenno in modo indiretto. Ora, i fan hanno visto come Annie è in prima persona e i lettori si stanno chiedendo se la femmina Titan si libererà dal suo bozzolo.

Che ne pensate di questa sconvolgente notizia? Siete contenti che Annie sia viva e vegeta, anche se è ancora ibernata?