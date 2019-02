L'Attacco dei giganti: il capitolo 114 ci mostra le origini del Gigante Bestia

Zeke Jaeger è un personaggio che si è conquistato il posto da protagonista degli ultimi capitoli di L'attacco dei Giganti grazie al suo tradimento con Marley che lo ha visto passare, almeno in superficie, dalla parte di Eldia. Ma gli avvenimenti del capitolo 114 mostrano la sua vita e cosa ha in mente. Attenzione spoiler dopo il salto.

Già sapevamo quali erano parte delle origini del Gigante Bestia, alias Zeke Jaeger, grazie ai capitoli precedenti di L'attacco dei Giganti. Ma il 114 ha svelato molto di più, dall'infanzia del personaggio fino al momento in cui è entrato in possesso del gigante, svelando inoltre il suo precedente possessore.

Il signor Xaver menzionato alla fine del capitolo 113 da un sofferente Zeke, mentre era tenuto in custodia da Levi, appare come personaggio principale nelle pagine pubblicate questo mese. Tom Xaver è stato il precedente Gigante Bestia ed è un eldiano noto per essere un ricercatore, con una grande curiosità verso il mondo dei giganti. Prima dell'inizio della serie, era un semplice eldiano che si fingeva un marleyano. Una volta scoperto il trucco, però, la moglie l'ha ripudiato uccidendo loro figlio per poi suicidarsi a sua volta.

L'uomo è rimasto scioccato dall'evento, che lo ha poi spinto a diventare un soldato scelto eldiano e nuovo portatore del Gigante Bestia. Durante il flashback, possiamo vedere di come si alleni da solo con una palla da baseball, mettendo però gli occhi su Zeke. Proprio dopo il fallimento di quest'ultimo nella scelta dei soldati eldiani, lo prende sotto la sua ala. Sarà proprio l'uomo a consigliare al ragazzo di denunciare i propri genitori per salvare se stesso e i suoi nonni.

Anni dopo, quando ormai il tempo di Tom Xaver è quasi scaduto, si scopre anche quali sono gli obiettivi di Zeke, condivisi con lo stesso Xaver: il completo genocidio della razza eldiana, aiutata dai poteri del Gigante Ancestrale che potrebbe riuscire a rendere sterili tutto il popolo. In questo modo, secondo i due, la minaccia dei giganti non dovrebbe più essere temuta dal mondo intero. L'attacco dei Giganti torna a marzo col capitolo 115.