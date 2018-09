L'Attacco dei Giganti: concluso il lavoro di doppiaggio nipponico della Stagione 3!

Nonostante la trasmissione de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 sia iniziata da diverse settimane, il lavoro di registrazione e doppiaggio della serie è stato da poco portato a termine.

Il sound director dell'adattamento animato a cura dello studio Wit, Masafumi Mima, ha aggiornato i fan della serie sul proprio account Twitter: a quanto pare, il cast de L'Attacco dei Giganti ha appena terminato il lavoro di doppiaggio degli episodi che compongono la Stagione 3.

Mima ha anche espresso "dispiacere" per il fatto che il suo lavoro sia ufficialmente terminato, ma ha invitato gli appassionati a tenere d'occhio l'anime, poiché Yuki Kaji (il doppiatore di Eren) e il director Tetsuro Araki hanno svolto un lavoro eccellente sull'interpretazione dei personaggi.

In alcune interviste precedenti, sia i producer che il cast di Attack on Titan avevano anticipato come la maggior parte del cast della serie avesse svolto un lavoro di interpretazione estremamente profondo, dal momento che la terza stagione avrebbe esplorato maggiormente il lato umano di ciascun personaggio.

Dichiarazioni che sembrano confermate dagli ultimi sviluppi, che hanno messo protagonisti come Eren e Historia di fronte a rivelazioni shockanti. Ricordiamo che gli episodi de L'Attacco dei Giganti vengono trasmessi ogni domenica in simulcast italiano su VVVVID, a partire dalle ore 21:00.