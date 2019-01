L'attacco dei giganti: confermata la data di uscita del capitolo 114

Con gli ultimi sviluppi di L'attacco dei Giganti, è comprensibile che i fan non riescano più a contenere l'attesa per scoprire cosa succederà d'ora in poi e come si evolveranno i personaggi. Per questo scatta il panico quando c'è il dubbio sulla possibilità che il capitolo venga rimandato per pause dell'autore. Ma non è questo il caso.

Nonostante l'ambiguità delle scritte conclusive di Bessatsu Shonen Magazine, è confermato che il prossimo capitolo di L'attacco dei Giganti, il 114, arriverà regolarmente il prossimo mese. La data di uscita ufficiale della rivista è il 9 febbraio col #03 dell'anno. La conferma arriva dalla pagina Twitter di AoTwiki, che ha quindi diradato i dubbi dei fan su un eventuale ritorno della serie a marzo.

L'attacco dei Giganti arriva quest'anno al suo decimo anniversario, programmato per settembre, e sembra che il manga possa concludersi proprio in quel periodo, dopo che sono state divulgate alcune dichiarazioni dell'autore in merito alla fine del fumetto, con tanto di tavola finale mostrata, e gli indizi derivanti dalla data di arrivo della mostra finale dedicata alla serie. La storia di Hajime Isayama per ora procede velocemente verso la fine, ma non si sa se le scadenze sulla conclusione dell'opera verranno rispettate.