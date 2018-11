L'Attacco dei Giganti: disponibile online la prima bozza originale, che fu rifiutata

I fan del manga de L'Attacco dei Giganti saranno lieti di ricevere un vero e proprio cimelio: è spuntata online, infatti, la versione originale della prima bozza dell'opera, che Hajime Isayama presentò a un noto editore giapponese, il quale tuttavia... lo rifiutò.

Il capitolo originale da cui prese forma L'Attacco dei Giganti si chiamava Humanity vs. Giants ed è ora disponibile in Rete grazie a Kodansha Magazine Debut. Il capitolo one shot fu presentato da un allora diciannovenne Hajime Isayama niente di meno che a Weekly Shonen Jump di Shueisha.

La celebre rivista giapponese, tuttavia, non reputò interessante il concept di partenza di quello che sarebbe diventato in seguito un successo mondiale, sia a livello fumettistico che di animazione. Così Isayama trovò infine un editore proprio in Kodansha, che nel 2006 premiò l'opera con il riconoscimento Kodansha Magazine Grand Prix.

L'Attacco dei Giganti fu infine pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine, edito per l'appunto da Kodansha, a partire dal 2009. Da allora il successo è stato stratosferico e la versione anime a cura di Wit Studio ha ulteriormente consacrato l'opera di Hajime Isayama.

Se siete curiosi di scoprire il one-shot da cui tutto è nato, potete visualizzarlo gratuitamente visitando questo indirizzo. Ricordiamo che l'edizione italiana è curata da Planet Manga.