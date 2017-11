L'attacco dei Giganti: due diversi archi per la terza stagione dell'anime?

L'Attacco dei Giganti è in pausa da pochi mesi ma ci sono già informazioni riguardanti la terza stagione della serie. Il ritorno dell'anime è atteso per la prossima estate con una nuova manciata di episodi, ma i fan sono curiosi di come questi ultimi verranno rilasciati.

Una nuova interessante fan theory scovata su Reddit pare affermare che la terza stagione de L'Attacco dei Giganti seguirà due diverse storyline contemporaneamente. La teoria segue indizi nascosti negli annunci passati, quindi andiamo con ordine.

Il mese scorso è stato rivelato che la serie riceverà un ulteriore film recap prima della nuova stagione prevista per Luglio 2018. L'annuncio ha confermato che il cast di voci del nuovo film e della terza stagione sarà lo stesso. Il primo avrà dunque le voci di Ymir e Annie, ma lo stesso sarà per la serie.

Il dubbio nasce qui: se conoscete il manga intuirete che la terza stagione, dato il cast di voci, seguirà probabilmente l'arco narrativo "Ritorno a Shigashina", ma il poster della nuova stagione, uscito sempre lo scorso mese, pare invece confermare ai fan l'adattamento dell'arco narrativo "Uprising".

L'ultimo dei due è un arco complesso, ma non ha molti dialoghi legati a Ymir se non qualche flashback, mentre l'arco narrativo "Ritorno a Shigashina" offre la prepoderante presenza della voce fuoricampo della ragazza, e non c'è modo che la nuova stagione possa coprire entrambi gli archi in soli 12-13 episodi.

La teoria che la serie seguirà due corsi differenti va presa tuttavia con le pinze dato che Wit studios, che produce l'anime, potrebbe aver copiato il cast di voci sul poster semplicemente per riempirlo e non farlo risultare troppo vuoto.

Secondo altri detrattori della fan theory, invece, le voci delle due ragazze potrebbero essere utilizzate per dei flashback non canonici, come è uso fare nella serie tv de L'Attacco dei Giganti. Non ci resta che aspettare per avere conferme o smentite sul numero di episodi e gli archi narrativi che la nuova stagione coprirà.