L'Attacco dei Giganti: ecco la data di uscita del capitolo 113 del manga

Il manga de L'Attacco dei Giganti si trova in una fase cruciale della sua serializzazione: gli eventi rocamboleschi in cui si trovano Eren e gli altri protagonisti ci stanno pian piano conducendo all'annunciato finale di serie. Intanto siamo venuti a conoscenza della data di uscita del prossimo capitolo, il numero 113.

Stando alle informazioni ottenute grazie all'account Twitter Attack on Titan Wiki, insider sempre molto accreditato e sul pezzo per quanto riguarda tutte le incarnazioni de L'Attacco dei Giganti, il prossimo capitolo del manga di Hajime Isayama verrà pubblicato ufficialmente sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine a inizio gennaio.

Per la precisione, infatti, la release ufficiale è fissata per il 9 gennaio 2019, appena dopo il rientro dalle feste. Non ci resta che attendere, quindi, ulteriori novità circa gli spoiler e le informazioni ufficiali sugli sviluppi dell'opera.

Ricordiamo che, attualmente, è in corso la terza stagione animata a cura di Wit Studio. I nuovi episodi, che comporranno la seconda parte dell'opera, verranno mandati in onda in Giappone (e, di rimando, su VVVVID.it grazie al simulcast italiano) a partire dal mese di aprile 2019. Qui la sinossi della season 3:

In precedenza gli uomini temevano il mondo esterno. Vivevano circondati da mura invalicabili, innalzate allo scopo di proteggere l’umanità dai Giganti: creature a immagine dell’uomo, ma snaturate nel comportamento e negli appetiti. Inchiodati a catene invisibili, gli uomini oggi hanno imparato che neppure dentro le mura la sicurezza è garantita. Dopo la brutale minaccia del Gigante Bestia e la fuga dei traditori, Eren e compagni vedono scossi nelle fondamenta i valori con cui sono cresciuti. Minacciati nella sopravvivenza continueranno a cercare un fuoco di verità che illumini il loro cammino.