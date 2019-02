L'Attacco dei Giganti: ecco la splendida figure di Eren vs Gigante Corazzato di Figurama

Ci viene finalmente svelata nella sua interezza la nuova statuetta da collezione che Figurama Collectors ha deciso di dedicare agli appassionati de L'Attacco dei Giganti. Questa volta si tratta di una splendida riproduzione dello scontro tra Eren nella sua forma da Gigante e il temibile Gigante Corazzato.

Non esiste, per un fan dell'animazione e dei manga, un oggetto da collezione che superi, per fascino e per presenza nella propria raccolta, quello di una figure ben realizzata. Per questo quando arrivano prodotti di gran qualità, gli appassionati fanno sempre a gara per accaparrarseli, a volte essendo disposti a spendere anche cifre davvero ragguardevoli pur di soddisfare il proprio desiderio.

Nei giorni scorsi Figurama Collectors (dopo aver svelato la splendida statuetta che ricrea lo scontro tra Netero e Meruem in Hunter x Hunter di cui vi abbiamo parlato) aveva stuzzicato i fan de L'Attacco dei Giganti mostrando delle piccole anteprime di una statuetta che si sarebbe presto aggiunta al catalogo di quelle disponibili per l'acquisto.

Oggi, tramite un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, l'azienda ha deciso di mostrare il prodotto nella sua forma completa, dando mondo a tutti di godere dello splendido lavoro. Come potete vedere voi stessi dall'immagine riportata in calce, la figure realizzata ci riporta ad uno dei momenti topici dell'opera creata da Hajime Isayama, e cioè quello in cui Eren, trasformatosi in gigante, affronta una delle minacce peggiori per l'umanità, il Gigante Corazzato.

La statuetta riproduce fedelmente i due personaggi, con tanto di vapori prodotti dall'alta temperatura dei loro corpi trasformati e di polveri alzate dal loro combattimento. Oltre ai dettagli delle case che vengono distrutte dal loro passaggio, abbiamo anche una piacevole aggiunta: se guardate in alto a sinistra, potrete vedere anche Mikasa, la migliore amica di Eren, mentre cerca di dare man forte al compagno puntano alla nuca del Corazzato, storicamente il punto debole di ogni gigante.

Non c'è dubbio che si tratti di un modo davvero eccellente di rendere omaggio a L'Attacco dei Giganti, così come è certo che molti fan faranno la fila pur di accaparrarselo, anche se ancora non si conosce la data di uscita o il prezzo del prodotto.

Cosa ne pensate? La vorreste nella vostra collezione?