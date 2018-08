L'Attacco dei Giganti: ecco uno screenshot inedito dedicato al comandante Erwin Smith!

Poco meno di un’ora fa è stato trasmesso sul circuito televisivo nipponico, il quinto episodio della terza stagione de L’Attacco dei Giganti. I fan italiani potranno invece guardarlo questa sera sulla piattaforma di streaming VVVVID.it, che subito dopo le ore 21:00 circa ce ne proporrà come di consueto la versione sottotitolata nell’italico idioma.

Per ingannare l’attesa, in calce all’articolo vi proponiamo intanto il primo screenshot inedito emerso su Twitter, il quale immortala il comandante Erwin Smith. Nonostante l’uomo sembri piuttosto malridotto, un’espressione molto serena caratterizza il volto dell’ufficiale in grado di sacrificare i propri uomini pur di raggiungere i suoi fini. Che avrà escogitato stavolta?



Sempre in calce all’articolo trovate l’End Card della puntata (l’immagine trasmessa, in genere per qualche secondo, subito dopo la messa in onda un episodio della serie), anch’essa dedicata al personaggio di Erwin Smith e realizzata stavolta da Megumi Tomita - animatrice che in passato ha preso parte alla realizzazione delle prime due stagioni de L’Attacco dei Giganti.

Tratto dall’omonimo manga di Hajime Isayama, l’anime televisivo de L’Attacco dei Giganti si compone attualmente di tre stagioni. Doppiate in italiano dalla casa editrice Dynit, le puntate delle prime due stagioni sono già disponibili in edizione Home Video, nonché sulle piattaforme di streaming VVVVID e Netflix Italia. Gli episodi della terza, invece, sono attualmente visionabili soltanto con sottotitoli in lingua italiana.