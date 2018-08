L'Attacco dei Giganti: l'episodio 6 della Stagione 3 ha svelato la storia degli Ackermann

La terza stagione animata de L'Attacco dei Giganti sta pian piano svelando alcuni misteri emersi nei nuovi episodi della serie: tra questi figura la famiglia Ackermann e il legame tra Mikasa, Kenny e Levi. Finalmente la puntata numero 6 ha scoperto un po' di carte.

Nel corso di un dialogo avvenuto nel più recente episodio, infatti, i Ricognitori hanno voluto fare il punto della situazione su tutto ciò che hanno appreso finora su Kenny Ackermann, poiché a breve saranno costretti ad affrontarlo per salvare Eren e Historia.

In questo frangente, dopo aver elencato le sue abilità, Levi fornisce qualche ulteriore dettaglio sul suo genitore adottivo: il capitano del Corpo di Ricerca afferma di aver appreso per la prima volta il vero cognome di Kenny soltanto poco prima, quando hanno torturato il capitano dei Gendarmi al posto di blocco, e che a parer suo l'uomo potrebbe essere imparentato con Mikasa.

La giovane, dal canto suo, racconta che la sua famiglia veniva perseguitata dal resto dell'umanità e che, se da un lato poteva capire l'odio verso sua madre a causa dei suoi natali orientali, dall'altro non si spiegava il trattamento riservato a suo padre, un Ackermann di stirpe occidentale.

Ma è solo in seguito che scopriamo il perché: la scena torna dalle parti di Kenny, che ricorda una conversazione avvenuta anni prima con suo nonno: insieme agli orientali, gli Ackermann sono l'unica dinastia immune al potere speciale in possesso della famiglia reale, ovvero la capacità di manipolare i ricordi dell'umanità.

Per questo motivo, dunque, la famiglia a cui apparteneva Mikasa prima di essere adottata dagli Yaeger venne perseguitata a lungo dalle istituzioni. Il flashback termina infine con Kenny che commenta l'azione scellerata di una sua sorella, una prostituta rimasta incinta e decisa a far nascere suo figlio nonostante le precarie condizioni di vita in cui versa. E la scena, subito dopo, torna a mostrarci il nostro capitano Levi...

Come pensate possa svilupparsi il legame tra Mikasa, Kenny e Levi nei prossimi episodi de L'Attacco dei Giganti?