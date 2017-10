L'Attacco dei Giganti: Eren e Levi sono protagonisti del nuovo poster

Ora che l’esordio della terza stagione di Attack on Titan si avvicina, lo studio di produzione sta rilasciando a cadenza regolare sempre più artwork dedicati al progetto. Stamani, ad esempio, la risorsaci segnala l’uscita di un nuovo poster con alcuni dei personaggi più amati del franchise...

Visionabile in calce all’articolo, il suddetto poster immortala il protagonista Eren Jaeger ed il Capitano Levi Ackerman, due soldati che nella seconda stagione dell’anime hanno interagito relativamente poco, lasciando scontenti i fan di entrambi. Del resto, la produzione della seconda serie ha richiesto anni e si è conclusa dopo soli 12 episodi, concentrando tutte le scene di azione di Eren nelle puntate finali. Levi Ackerman, invece, rimasto ferito durante le battaglie della prima stagione, è comparso raramente nella seconda, saltando qualsiasi scontro con i Giganti.



Dal momento che le sue ferite dovrebbero essere ormai guarite, ci aspettiamo di vedere Levi in azione almeno nella terza stagione, e chissà che i due personaggi non ci regalino qualche altro memorabile scambio di battute, come quelli avvenuti appunto nella prima.

In attesa di poter visionare i nuovi episodi, vi ricordimao che le prime due stagioni del fortunato anime televiso tratto dal manga di Hajime Isayama sono visionabili gratuitamente (e legalmente!) sulla piattaforma di streaming VVVVID.