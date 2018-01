L'Attacco dei Giganti ha superato i 70 milioni di copie stampate!

Un annuncio di collaborazione sul sito ufficiale del Ministero della salute, del Lavoro e del Welfare giapponese ha rivelato il 22 Dicembre che il manga di(Shingeki no Kyojin) aveva più di 71 milioni di copie in stampa a Dicembre.

La collaborazione del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare con la serie prevede una campagna di manifesti per promuovere un'etichetta di tosse adeguata. La serie aveva 66 milioni di copie in stampa ad Aprile. Isayama ha lanciato il manga in Bessatsu Shōnen Magazine nel 2009, e Kodansha ha pubblicato il 24° volume l'8 dicembre.



In bundle con il volume era possibile trovare Il primo di tre DVD anime originali che adattano il romanzo spin off di Hiroshi Seko Lost Girls. Kodansha Comics pubblica la serie in inglese, e ha pubblicato il 23° volume il 19 dicembre. Crunchyroll pubblica il manga digitale in inglese.



Il manga originale ha ispirato un anime televisivo, fim live-action, numerosi manga spinoff, diverse serie di romanzi, una serie tv live-action spin-off e video anime originali. Due degli spinoff manga -Attack on Titan: No Regrets e Attack on Titan: Junior High- hanno ricevuto gli adattamenti anime.



La terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti sarà presentata in anteprima a Luglio.