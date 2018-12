L'Attacco dei Giganti: in arrivo una nuova ondata di figure Funko Pop

Da oggi giovedì 6 dicembre, sono disponibili per il pre-ordine una serie di una figure targate Funko Pop, dedicate alla popolarissima saga del L'Attacco dei Giganti. A essere raffigurati stavolta saranno alcuni dei personaggi più amati della serie: Erwin, Hange, Ymir, Christa e Kenny.

La notizia che Hajime Isayama porrà fine al manga L'Attacco dei Giganti molto presto, forse proprio nel corso del prossimo anno, ha sicuramente causato un'ondata di tristezza e paura nel cuore dei fan. Ma non tutte le notizie sono così brutte per il franchise: oltre all'arrivo di un lungometraggio in live-action, i fan potranno consolarsi con una nuova mandata di statuette della serie Funko Pop.

L'azienda ha annunciato che le figure di Erwin, Hange, Ymir, Christa e Kenny saranno disponibili al pre-ordine da oggi, e descrive il prodotto come segue sul suo sito ufficiale:

"Unisciti alla Legione Esplorativa in una missione per studiare e sconfiggere definitivamente i Giganti. Si tratta di una missione pericolosa come il Pop di Erwin Smith senza un braccio, mangiatogli via da un Gigante, potrà sicuramente testimoniare.

Il comandante di sezione della Legione Esplorativa Hange Zoe fa affidamento alla curiosità e alla conoscenza scientifica per aiutare a tenere a bada la paura. Ymir potrebbe avere sentimenti contrastanti sulla materia, potendosi trasformare essa stessa in un Gigante.

Christa ha il suo bel da fare nel cercare di andare in aiuto delle persone che ne hanno bisogno in un mondo pieno di pericoli e disperazione, con Kenny che completa la serie!"

L'Attacco dei Giganti è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009. L'edizione italiana è edita da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 nella collana Generation Manga. Il manga ha raggiunto i ventisette volumi, con l'adattamento animato, di straordinario successo, che ha concluso da poco la sua terza stagione.