L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama in persona ci mostra un suo sketch

Nelle scorse ore è appara sui social network una foto che ritrae Hajime Isayama, autore del manga L'Attacco dei Giganti, alla festa di fine anno del suo editore, e cioè Kodansha. Il mangaka tiene in mano un'illustrazione raffigurante Eren e Levi, mentre augura buone feste a tutti i suoi fan.

L'Attacco dei Giganti è, come ormai tutti gli appassionati di certo sapranno, entrati in quello che sarà il suo arco narrativo finale. Questo lascia ovviamente i fan in bilico tra il desiderio di conoscere come le vicende riusciranno ad arrivare ad una conclusione, e il timore di perdere quella che è stata una delle serie più amate degli ultimi anni in assoluto.

Ma L'Attacco dei Giganti non è l'unica cosa che sta giungendo alla sua conclusione; anche il 2018, un anno di grande importanza per gli appassionati dell'animazione, sta per concludersi. E Kodansha, casa editrice che finanzia il Bessatsu Shōnen Magazine dove viene pubblicata l'opera in questione, ha deciso, come ogni anno, di indire una festa per celebrarne la fine, insieme all'arrivo del 2019.

Hajime Isayama, autore de L'Attacco dei Giganti, era presente a questa festa. Fortunatamente, grazie ad una fotografia riportata tramite un post su Twitter dall'utente Attack on Titan Wiki (che potete vedere in calce alla notizia), possiamo non solo vederlo in questa circostanza, ma addirittura ammirare un'illustrazione che il mangaka ha realizzato per festeggiare questo momento con i suoi ammiratori.

Lo sketch sopracitato ritrae tre dei personaggi chiave della sua opera: in alto abbiamo Eren, che possiamo vedere nella sua versione con i capelli corti, mentre alza il pugno come ad esultare; in basso troviamo invece il capitano della Legione Esplorativa Levi, che accenna addirittura ad un sorriso, una cosa rara, come saprà di certo chi conosce il personaggio. In basso a destra, in una versione miniaturizzata abbiamo invece Mikasa, l'inseparabile amica d'infanzia del nostro protagonista.

Insomma, ecco come Isayama ha deciso di salutare i fan in attesa del 2019, che potrebbe vedere concludersi il suo capolavoro. Vi piace questa illustrazione a tema L'Attacco dei Giganti? Pensate che il manga finirà il prossimo anno?