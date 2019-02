L'attacco dei Giganti: i Linked Horizon tornano per la nuova opening

Nel 2013, la prima stagione di L'attacco dei Giganti arrivò non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo con una grande esplosività, dovuta non solo ai contenuti degli episodi, ma grazie anche a una di quelle che è diventata l'opening più apprezzata degli ultimi anni. I Linked Horizon ora tornano per occuparsi della sigla della terza stagione.

Dopo aver dato la propria musica alle due sigle d'apertura della prima stagione, Guren no Yumiya e Jiyuu no Tsubasa, e alla opening della seconda stagione, Shinzou wo Sasageyo!, i Linked Horizon tornano a lavorare su L'attacco dei Giganti con una quarta sigla d'apertura per la seconda metà della terza stagione. Il gruppo ha lavorato in modo continuativo alla serie, avendo anche prodotto Requiem der Morgenröte, l'ending della prima metà della terza stagione.

Al ritorno del gruppo, si aggiungono i Cinema Staff che si occuperanno invece della nuova sigla di chiusura. Anche loro tornano sull'anime di L'attacco dei Giganti dopo aver lavorato a due ending nelle passate stagioni e aver anche collaborato per produrre la theme song del film Shingeki no Kyojin: Kuinaki Sentaku.

La stagione, attesissima dai fan, si concluderà nel nuovo ciclo di episodi in partenza ad aprile, dopo uno stop di alcuni mesi.