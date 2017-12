L'Attacco dei Giganti - Lost Girls: il trailer dell'OVA tratto dalla miniserie spin-off

ha diffuso il primo trailer ufficiale de, l'OVA ispirato alla novel spin-off dell'opera di, che vedrà per protagoniste Annie e Mikasa.

L'Attacco dei Giganti - Lost Girls sarà distribuito in DVD in Giappone in varie tranche, insieme alla pubblicazione dei numeri 24, 25 e 26 del manga principale. Il primo DVD uscirà venerdì 8 dicembre ed è intitolato "Episodio 16.5 A [Wall Sina goodbye - prima parte"; il secondo, invece, sarà rilascito il 9 aprile 2018 e si chiamerà "Episodio 16.5 B [Wall Sina goodbye - prima parte"; il terzo, infine, arriverà il 9 agosto 2018 e si intitolerà, logicamente, "Episodio 16.5 C [Wall Sina goodbye - prima parte".

Le prime due storie saranno incentrate su Annie, mentre l'ultimo episodio avrà per protagonista Mikasa. Ricordiamo che i racconti originali a cui si ispirerà L'OVA sono tratti da una visual novel inclusa nelle varie edizioni Blu-Ray delle precedenti stagioni di L'Attacco dei Giganti. L'opera originale si compone infatti di tre storie: Lost in the Cruel World e Wall Sina goodbye, inseriti rispettivamente nel terzo e sesto Blu-Ray della prima stagione dell'anime, mentre il terzo - Lost Girls, che dà il nome a tutto il progetto OVA animato - è un racconto inedito.

L'Attacco dei Giganti - Lost Girls sarà prodotto da Witt Studio, la stessa compagnia che ha animato tutte le trasposizioni dell'opera originale di Hajime Isayama.