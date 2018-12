L'attacco dei Giganti, il manga continua a macinare vendite

L'attacco dei Giganti, fin dall'arrivo dell'anime nel 2013 con la prima stagione, è sempre stato un fenomeno di vendite. A distanza di anni, vediamo qual è la situazione e a che numeri arriva l'ultimo volume pubblicato.

Nella classifica settimanale diramata dall'agenzia Oricon, che si occupa di pubblicare i dati provenienti dai grandi reseller, sappiamo che il ventisettesimo volume di L'attacco dei Giganti ha venduto altre 123.000 copie durante la terza settimana dal lancio, classificandosi al terzo posto per numero di copie vendute nella settimana. Sommandole alle copie precedentemente vendute, il totale per il volume è di 932.000 copie, non molto lontano dal milione.

Va anche detto però che questo mese è stato pubblicata anche una limited edition dello stesso volume che, nonostante le copie più basse e fuori dalla top 50 pubblicata dall'agenzia, ha sicuramente contribuito con buoni numeri nel raggiungimento del traguardo del milione.

Oltre a L'attacco dei Giganti, in questa settimana continua a macinare numeri il famosissimo ONE PIECE, con quasi 2 milioni di copie vendute col numero 91, e altri titoli provenienti dalla galassia Jump, come Golden Kamui, Kaguya-sama: Love is War, World Trigger e My Hero Academia.