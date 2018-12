L'Attacco dei Giganti: il manga terminerà entro la prossima estate?

È ormai ufficiale il fatto che Hajime Isayama sia intenzionato a concludere L'Attacco dei Giganti in tempi relativamente brevi. La deadline dell'opera è fissata per l'estate del 2019? Sono emersi piccoli indizi.

Sono state ufficializzate, infatti, le date della "mostra finale" in Giappone dedicata proprio a L'Attacco dei Giganti. L'evento, ormai usuale per l'autore e l'opera, prenderà il nome di "Attack on Titan Exhibition Final", per l'appunto, e si svolgerà presso il Mori Arts Center Gallery situato in Roppongi Hills.

La mostra si terrà a partire dal 5 luglio 2018 fino all'8 settembre 2018. Le due date stabilite potrebbero non significare nulla nell'ottica del manga, ma potrebbero anche coincidere con il periodo in cui Hajime Isayama ha fissato la conclusione effettiva dell'opera. Se ciò fosse vero, significherebbe in ogni caso che entro la fine del prossimo anno Attack on Titan terminerà, ragion per cui potrebbero mancare al massimo una decina di capitoli - considerata la serializzazione mensile del manga - al gran finale.

Ricordiamo che l'opera è edita in Italia da Planet Manga, che a partire dai prossimi mesi pubblicherà la Colossal Edition, ovvero un formato interamente rivisto e più grande dei normali tankobon attualmente presenti sul mercato. L'anime è attualmente arrivato alla terza stagione, in simulcast su VVVVID.it ed edita da Dynit, e i nuovi episodi arriveranno a partire da aprile 2019.