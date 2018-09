L'Attacco dei Giganti ci ha mostrato un personaggio finora solo menzionato!

La terza stagione de L’Attacco dei Giganti sta scavando sempre più nella mitologia dell’anime, svelando ai fan sempre più segreti sulla famiglia reale di Paradis, sui cosiddetti Titan Shifter e soprattutto sul Titano Fondatore, di cui ignoravamo completamente l’esistenza... fino a poche settimane fa.

Come scoperto nelle più recenti puntate dell’anime, il Titano Fondatore è un mutaforma tramandato dalle famiglia Reiss, in quanto il suo vero potere può essere utilizzato soltanto da portatori di sangue reale. Capace di controllare gli altri Giganti, il Titano Fondatore è stato ereditato dal protagonista Eren, ma prima ancora era nelle mani dello zio di Historia…



Nei suoi ultimi istanti, Kenny ha ripensato alla propria vita e alle sue ossessioni circa il potere dei giganti, permettendo ai fan de L’Attacco dei Giganti di esplorare il suo passato e conoscere finalmente il personaggio di Uri Reiss, che in passato custodiva il Titano Fondatore.



Dopo aver fallito nel tentativo di ucciderlo, Kenny divenne un alleato insolito dei Reiss, e nel corso dei suoi giorni assistette alla monarchia dello stesso Uri Reiss, che pareva tenere a cuore la pace dell’umanità. Tuttavia, l’uomo non tentò mai di utilizzare i propri poteri per porre fine alla famelica e spaventosa invasione dei Giganti.



Poiché Kenny aveva visto la compassione nel cuore di Uri, il personaggio, giunto ad un passo dalla fine, ha considerato l’idea di utilizzare a sua volta il potere dei Giganti, realizzando tuttavia che custodire un simile potere equivalga a non vivere affatto. Del resto, sembra che il Titano Fondatore sia in grado di cambiare la personalità del proprio ospite, esattamente come avvenuto a Uri e Frieda. A ragion veduta, Kenny non ha utilizzato la fiala in suo possesso ed è spirato sotto gli occhi di Levi.

E voi, cosa ne pensate delle rivelazioni effettuate da Kenny? È mai possibile che il Titano Fondatore cambi persino Eren?