L'Attacco dei Giganti: nello staff della Stagione 3 sarà assente una storica producer

La terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti debutterà nel corso dell'estate 2018: gran parte dello staff di produzione è stata confermata, ma sembra che i nuovi episodi saranno orfani di una storica director del reparto animazioni.

Parliamo di Yamada Ayumi, che ha lavorato come animation director per Wit Studio durante le prime due stagioni dell'adattamento anime del manga di Hajime Isayama. La producer ha annunciato la sua assenza dallo staff di produzione in un breve post su Twitter, nel quale ha pubblicato la foto di un poster della serie presente in un sottopassaggio in una stazione metropolitana.

Ayumi ha infatti scritto: "L'ho trovato alla stazione di Hibiya. Questa volta supporterò il lavoro svolto come spettatrice!". La Stagione 3 de L'Attacco dei Giganti, quindi, non ha supportato lo staff dell'anime nella produzione dei nuovi episodi: non sono chiari i motivi del suo abbandono, ma pare che sia coinvolta in nuovi progetti presso altri studi. Attualmente figura nel team dello studio MAPPA come Chief Animation Director della nuova serie di Banana Fish.

Le prime due stagioni di Attack on Titan si sono distinte per l'eccezionale comparto visivo e per le animazioni a dir poco superbe, ma pare che anche i nuovi episodi non saranno da meno, come dimostra il trailer di annuncio rilasciato alcune settimane fa.

L'Attacco dei Giganti è disponibile per lo streaming sia su Netflix che su VVVVID, dove è possibile visionare entrambe le stagioni doppiate in italiano o sottotitolate, mentre la Stagione 3 debutterà in Giappone a partire dal 22 luglio 2018.