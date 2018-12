L'Attacco dei giganti: nuova esperienza VR a castel Utgard

Le storie di L'attacco dei giganti sono perfette per i videogiochi a realtà virtuale grazie all'azione spettacolare e le battaglie al cardiopalma con i giganti e il rischio di essere mangiati vivi in ogni momento. Stavolta un evento farà immergere i giocatori nelle avventure dell'armata ricognitiva durante la battaglia a castel Utgard.

La nuova esperienza VR di L'attacco dei giganti sarà disposta all'hexaRide, una zona di attrazioni situata nella Diver City Tokyo Plaza, e sarà disponibile dal 20 dicembre. I giocatori si troveranno circondati dai giganti a castel Utgard, con Bertolt, Reiner, Connie, Krista e Ymir's che dovranno salvarsi dal crollo della torre, situazione narrata durante la seconda stagione dell'anime.

L'evento si chiamerà L'attacco dei giganti: la torre in collasso (Shingeki no Kyōjin: Hōraku no Tō) e potrà far giocare contemporaneamente fino a 12 giocatori per sei minuti di esperienza. Production I.G. ha inserito nel progetto anche i doppiatori originali dell'anime, permettendo così ai partecipanti di combattere al fianco dell'armata ricognitiva e tentare di sopravvivere alla notte. Dopo il giro, i giocatori hanno a disposizione la possibilità di comprare merchandising marchiato hexaRide x L'attacco dei giganti.

L'attacco dei giganti: la torre in collasso è il secondo evento VR realizzato per l'hexaRide; il primo è stato basato su Ghost in the Shell, dal titolo Ghost Chaser, alla fine di ottobre. Il manga di Hajime Isayama ha già ricevuto due precedenti eventi in VR: la scorsa attrazione fu basata sullo scontro a cavallo contro il Gigante Femmina, mentre la prima in assoluto sulla trasformazione di Eren in gigante.