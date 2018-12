L'attacco dei giganti: nuova linea di detersivi ispirata a Levi!

Uno dei personaggi preferiti de L'attacco dei giganti è un maniaco della pulizia, incutendo terrore alle reclute che preferirebbero combattere un gigante piuttosto che dover affrontare la sua ira per una stanza pulita male. Il capitano Levi ora sbarca nel mondo reale con una nuova linea di detersivi a scorte limitate.

Il detersivo ufficiale, per il quale potete vedere in calce una fanart di Keiji1225, è in vendita dallo scorso lunedì nei negozi Matsumoto Kiyoshi. Il "Attack Anti-bacterial EX Super Clear Gel", questo il nome del detersivo, sarà venduto soltanto nei negozi di questa catena e soltanto fino ad esaurimento scorte. Il design della bottiglia e del tappo fu deciso tramite una votazione online sull'account ufficiale della compagnia in luglio ed è diventato parte dei prodotti "Attack", che sta spopolando in Giappone. Il prodotto diventa parte dello sterminato catalogo di oggetti che il franchise de L'attacco dei giganti ha ispirato per il merchandising.

La passione di Levi per la pulizia è cosa nota per i fan sin dalle prime battute della serie: infatti questo lato caratteristico del personaggio è stato mostrato per la prima volta nel quinto volume del manga e nel ventesimo episodio della prima stagione dell'anime. Il capitano ora sarà fiero che i suoi sforzi per combattere il male dello sporco si sposteranno dal mondo de L'attacco dei giganti a quello reale.