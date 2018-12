L'attacco dei Giganti: nuove illustrazioni dei personaggi in vista della terza stagione

La terza stagione de L'attacco dei Giganti non arriverà prima di aprile 2019, ma nel frattempo i fan possono consolarsi con alcune illustrazioni.

Come si può vedere dal tweet, sono state distribuite due immagini che ritraggono Eren e il capitano Levi. Il primo è in una posa che mette bene in mostra le catene spezzate con cui era imprigionato nella grotta di Rod Reiss; il secondo, invece, è in una posizione d'attacco grazie allo strumento di manovra tridimensionale.

La terza stagione de L'attacco dei Giganti, in Italia per VVVVid, tornerà a partire da aprile 2019 con i 13 episodi finali della terza stagione. Questi episodi adatteranno probabilmente fino al volume 22 del manga, il quale si trova attualmente al volume 27 e potrebbe terminare entro la prossima estate. La serie segue il tentativo di Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlet di liberare l'umanità dalla minaccia dei giganti, esseri enormi e deformi che divorano ogni umano che vedono. Costretti a vivere confinati tra mura alte più di cinquanta metri, con l'aiuto dell'armata ricognitiva, il trio si avventurerà nel mondo esterno per trovare mezzi e conoscenze che permettano finalmente di distruggere il giogo dei mostri.