L'Attacco dei Giganti: nuovi sketch dal creatore della serie sulla seconda stagione

è tornato, finalmente, nel corso del 2017 con la sua seconda stagione, che ci ha riservato numerosi colpi di scena e proietta i fan verso la terza. Recentemente il creatore originale dell'opera,, ha condiviso dei nuovi sketch dedicati alla seconda stagione.

Per alimentare l'hype dei fan per L'Attacco dei Giganti 3, Wit Studio e Hajime Isayama hanno in programma una serie di film in arrivo nel 2018 per ripercorrere gli eventi salienti della saga, ormai diventata un kolossal del panorama dell'intrattenimento di stampo giapponese - se non avete dato uno sguardo all'ultimo poster uscito, noi vi consigliamo caldamente di farlo!

In basso potete ammirare la serie di Sketch che il creatore di L'Attacco dei Giganti ha riservato ai personaggi chiave della seconda stagione: parliamo di Eren, Mikasa, Levi, Armin, Reiner, Bertolt, Erwin, e Hange.

Ricordiamo che la seconda stagione dell'anime ispirato al manga di Hajime Isayama è attualmente disponibile doppiato in italiano per lo streaming sulla piattaforma VVVVID, mentre la prima stagione può essere visionata su Netflix da tutti gli abbonati al servizio.

Tornando al manga, Isayama ha recentemente svelato qualche piccolo indizio su quanto a lungo potrebbe durare L'Attacco dei Giganti. Potrebbe volerci ancora un po'...