L'Attacco dei Giganti, è online la copertina del volume 27 del manga

Se per il numero 111 de L'Attacco dei Giganti è questione di pochi giorni, per vedere pubblicato da parte di Kodansha il 27° volume del manga shonen di Hajime Isayama dovremo aspettare una manciata di settimane. Il livello raggiunto in questi ultimi numeri è tale da rendere l'attesa snervante.

La situazione si è complicata ulteriormente per i protagonisti della serie, l'evoluzione che ha interessato la personalità di Eren Jaeger ha sicuramente giocato un ruolo importante soprattutto nell'ultima illustrazione di copertina, pubblicata online in anteprima qualche giorno fa e visibile in chiosa all'articolo.

Dal tratto nitido e l'utilizzo di pochi, ma essenziali, colori, la cover del volume 27 de L'Attacco dei Giganti sembra voler anticipare il destino crudele di Eren nella vicenda tra i Marleyani e gli Eldiani. Dopo i recenti avvenimenti che ha portato a un bagno di sangue e alla perdita di un personaggio importante, ora è più che normale che il Corpo di Ricognizione dubiti della fedeltà del protagonista.

È probabile che a causa del suo spiccato disprezzo per le cose, Eren venga rinchiuso per qualche tempo in prigione e questo si rifletta sulla futura cover. La sua personalità è mutata nel tempo durante la serie e ora i fan sono curiosi di vedere sino a che punto il "nuovo Jaeger" sia disposto ad andare avanti al solo scopro di proteggere l'Isola di Paradis.

Le anticipazioni del manga sembrano tutte sottolineare la determinazione del protagonista nel raggiungere i suoi scopi, qualunque sia il prezzo da pagare. I fan sono in trepida attesa e si domandano dove potrà mai condurre tutto ciò. Voi che ne pensate? Come potranno mai evolversi gli eventi?

Ricordiamo che il 2018 è stato un anno davvero speciale per WIT Studio, grazie al debutto della terza stagione de L'Attacco dei Giganti (Attack on Titan), adattamento animato dell'omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Hajime Isayama e pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. In Italia l’opera è pubblicata da Planet Manga.