L'Attacco dei Giganti 3: prima immagine in attesa dell'episodio 8

A pochi giorni dalla messa in onda del settimo episodio della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, ecco in anteprima un'immagine della prossima puntata.

Fuori dalle Mura del Distretto Orvud, il titolo dell'episodio si collega al numero 67 dell'omonimo manga. La pagina Twitter dedicata alla serie Attack on Titan ha pubblicato una immagine in cui sono visibili tutti i nostri eroi.



L'ultima puntata è stata alquanto intrigante. Dopo alcune spiegazioni da parte di Rod Reiss fornite a sua figlia Historia in merito al potere dei Giganti e ad alcune rivelazioni sul passato della razza umana, abbiamo visto Eren e la sua squadra confrontarsi con Kenny Ackermann.



Ora più che mai siamo entrati nel vivo dello scontro. Vedremo che cosa è accaduto a Rod - sarà in grado di tenere sotto controllo la sua nuova forma? -, Eren sarà messo ancora una volta con le spalle al muro, costretto a prendere un'importante decisione per salvare Mikasa e il resto dei suoi compagni.



Ancora una volta la suspense fa da padrona, ma sicuramente avremo modo ancora una volta di assistere a nuovi combattimenti e colpi di scena. Sono curiosa di vedere cosa accadrà. Siete pronti per domani? Che ne pensate di questa nuova stagione?



Ricordo che in questo terzo capitolo della serie L'Attacco dei Giganti Eren, dopo essere stato catturato da un gruppo di soldati armati a conoscenza della sua capacità di trasformarsi in un Titano, si vedrà costretto ad affrontare scelte difficili. Alcune cambieranno per sempre il suo destino, altre modificheranno in maniera radicale la sua percezione del mondo.



Shingeki no Kyojin è uno shonen manga di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicata, con scadenza mensile, sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine.