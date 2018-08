L'Attacco dei Giganti ha preparato il terreno per un incontro all'insegna della tensione

L'Attacco dei Giganti è un campo di battaglia perenne, in cui tutti coloro che vi mettono piede rischiano la morte. Recentemente, la serie cartacea ha visto la dipartita di uno dei membri "giovani" dell'Armata Ricognitiva, e l'ultimo capitolo, ha ripreso le fila di quella tragica morte per settare quello che si rivelerà certamente un incontro teso.

Coloro che seguono il manga de L'Attacco dei Giganti sapranno certamente chi è la vittima di cui stiamo parlando. Non molto tempo fa, Sasha Blouse, uno dei personaggi che sin dagli inizi ci hanno accompagnato nella lettura dell'opera di Isayama, è deceduta a causa di un colpo di fucile sparato da Gabi Braun dopo l'attacco di Paradis su Marley.

L'eroina è morta poco dopo essere stata colpita, un fatto che ha scosso nel profondo suo padre. Quindi, potete immaginare quanto sarà imbarazzante e teso l'imminente incontro tra Gabi e Mr. Blouse. Nell'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti, Gabi e Falco sono riusciti a scappare dalla loro prigione dopo che Paradis li aveva catturati e rinchiusi. Durante la loro fuga a piedi, i due soldati di Marley cominciano a litigare su cosa fare dopo, ma una ragazza dal volto familiare li interrompe.

"Cosa state facendo?" Chiede la ragazza. Quest'ultima non è altri che la giovane senza nome salvata da Sasha poco prima che Paradis rovesciasse il suo governo. La compianta soldatessa aiutò la ragazza a fuggire dal suo villaggio mentre un gigante divorava la madre disabile, e Sasha lasciò la giovane con suo padre una volta che finì tutto.

Mentre Gabi, stringendo la mano di Falco, pensa a come liberarsi dell'estranea, quest'ultima offre loro del cibo. "Non avete lo stomaco vuoto? La mia casa è nelle vicinanze, quindi potete venire e seguirmi", dice la ragazza, probabilmente riferendosi alla sua dimora nel villaggio di Mr. Blouse. I due giovani la seguono a malincuore, anche per ottenere informazioni in più su Paradis, ma una volta arrivati, il padre di Sasha si trova a casa della giovane.

Come andrà questo incontro? Non ci resta che attendere il prossimo capitolo de L'Attacco dei Giganti.