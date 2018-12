L'attacco dei Giganti, le prime immagini spoiler del capitolo 113

L'avanzare del manga de L'Attacco dei Giganti è sempre più frenetico e piena di colpi di scena e, in attesa della ormai imminente conclusione del manga, possiamo cominciare a gustarci finalmente le immagini spoiler relative al capitolo 113.

Con le ultime clamorose novità e voci sulla conclusione del manga da parte di Hajime Isayama, i fan sembrano sempre più impazienti di scoprire che accadrà a Eren e ai suoi compagni. Attualmente il manga de L'attacco dei Giganti è ancora in corso di pubblicazione e grazie all'utente Twitter SP Manga (@SPManga1) abbiamo l'occasione di buttare uno sguardo a quello che accadrà nel prossimo capitolo.

Le immagini mostrano scene alquanto crude e da quel poco che si può vedere sembra che avremo modo di scoprire qualcosa di più del passato di Zeke. A quanto sembra dovremo assistere a un addio e una morte dolorosa. Al momento non ci sono maggiori informazioni, sappiamo però che avrà come probabile titolo "Violent" o "Ruthless".

Come già menzionato in precedenza, sappiamo che il capitolo 113 del manga può considerarsi compiuto, ma si dovrà attendere fino al 9 del prossimo mese. Un modo ottimo per inaugurare il nuovo anno! Sicuramente c'è da dire che gli ultimi numeri hanno non poco stravolto le vicende della storia ed hanno sollevato più interrogativi di quanti ce ne fossero in precedenza. Ora più che mai il manga sembra essere giunto ad un punto cruciale. Cosa di riserverà il prossimo capitolo?

Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti, serializzato in Giappone sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha, è edita in Italia da Planet Manga, mentre l'adattamento anime, giunto alla terza stagione, riprenderà a partire da aprile 2019.