L'Attacco dei Giganti: i primi spoiler del capitolo 112!

Il manga de L'Attacco dei Giganti si avvicina inesorabilmente a una possibile conclusione, che è stata in ogni caso confermata dall'autore dell'opera, Hajime Isayama. Intanto continua la serializzazione del manga su Bessatsu Shonen Magazine e, in attesa del capitolo 122, possiamo ammirare i primi spoiler delle nuove pagine.

Il capitolo sarà disponibile nei prossimi giorni sulle pagine del magazine giapponese, sul quale Isayama-sensei pubblica a cadenza mensile la sua opera ormai dal 2012. Purtroppo non possiamo fornirvi ancora immagini in alta definizione e i tanto decantati spoiler sono disponibili in formato estremamente ridotto.

Sono stati infatti riportati da svariati insider del settore, tra cui l'account Attack of Fans, Attack on Titan Wiki e il sempre aggiornato SP Manga. Per questo motivo gli scatti possono essere considerati come veritieri e ufficiali, anche se trapelati sotto forma dei soliti leak.

Potete dunque dare un primo sguardo alle tavole presenti in calce a questo articolo per conoscere le prime e succose anticipazioni sul nuovo capitolo de L'Attacco dei Giganti, il numero 112. Ricordiamo che l'opera è edita in Italia da Planet Manga, che pubblicherà nei prossimi mesi anche una Colossal Edition. L'adattamento anime, giunto alla terza stagione, riprenderà da aprile 2019.