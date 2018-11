L'Attacco dei Giganti, un primo sguardo al nuovo Funko Pop di Erwin

Una new entry tra le statuette stilizzate della serie Funko Pop legati al franchise de L’Attacco dei Giganti si unirà alle altre figure tratte dall'omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Isayama. Si tratta del comandante Erwin.

In attesa della seconda parte de L'Attacco dei Giganti stagione 3, prevista per aprile del prossimo anno, possiamo goderci un'anteprima della nuova Funko Pop della serie Vinyl dedicata al mitico franchise. Tratto dall'opera di successo del noto mangaka Isayama, la foto di Erwin Smit, comandante dell'Armata Ricognitiva, è stata pubblicata sulla pagina Twitter di Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) poche ore fa.

Anche Erwin ha il tipico aspetto carino che contraddistingue tutti i personaggi in mini-versione della serie POP, dalla testa grande e espressioni tenere. Il comandate viene ritratto con la sua tipica espressione seria e corrucciata, con addosso la tipica uniforme verde. Questa versione ripropone un Erwin privato del suo braccio, come ben ricorderanno i fan, perduto in occasione di uno scontro con un Gigante per salvare Eren nella seconda stagione dell'anime.

Si sa poco nulla in merito all'uscita di questa figure, quindi possiamo semplicemente limitarci ad ammirare l'anteprima di questo nuovo Funko, sperando di poterla presto aggiungere alla collezione.

Ricordiamo che la serie L'Attacco dei Giganti (Attack on Titan) è tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Hajime Isayama e pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha e a quanto sembra, il manga si avvia alla conclusione. In Italia l’opera è pubblicata da Planet Manga, mentre su VVVVID.it è disponibile in streaming la serie animata.