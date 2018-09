L'Attacco dei Giganti, rilasciata la data di uscita del nuovo capitolo del manga

Come ogni mese, ecco l'annuncio che stavamo aspettando! Finalmente il prossimo mese potremo posare gli occhi sul nuovo capitolo de L'Attacco dei Gigante.

Dopo l'uscita del capitolo 109, in occasione dell'anniversario del manga, ecco che la pagina Twitter dedicata a L'Attacco dei Giganti, ci delizia con un nuovo annuncio: il numero 110 della serie illustrata verrà ufficialmente pubblicato in Giappone il 9 ottobre prossimo.

Gli ultimi avvenimenti hanno portato i fan a porsi numerosi interrogativi sulle intenzioni di Eren, sulla storia del genere umano, sul destino di Zeke. Insomma si può dire che la trama è originale e ricca di colpi di scena e di misteri - alcuni dei quali vanno ancora chiariti-. Ogni capitolo non fa che confermare la bravura artistica e stilistica del mangaka. Isayama riesce a tenere sempre alta l'attenzione del lettore e a coinvolgerlo in ogni momento.

Attack on Titan è uno shonen di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato dal mangaka Hajime Isayama. Il manga è stato serializzato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha a partire da settembre 2009. L'edizione italiana è edita da Planet Manga, della Panini Comics.

La serie illustrata ha ottenuto un successo immediato, ricevendo diversi premi come miglior manga per ragazzi. L'opera ha ottenuto un adattamento televisivo prodotto da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretto da Tetsuro Araki. Al momento sono uscite due stagioni complete ed è in corso una terza. L'anime è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID.