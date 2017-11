L'Attacco dei Giganti: rivelata la cover del 24° Volume del manga

L'Attacco dei Giganti , manga creato da, si trova attualmente nella fase conclusiva della sua storia, anche se manca ancora un po' di tempo perché la serie, cominciata nel Settembre 2009, giunga al suo naturale finale.

Attenzione possibile Spoiler

L'Attacco dei Giganti è divenuto presto un vero e proprio fenomeno mondiale, grazie alla sua crudezza di contenuti e a un disegno sporco molto efficace nel narrare questo horror post apocalittico splatter che si trova ora, come detto in apertura, nella sua fase conclusiva.

Intanto, Il 10 Dicembre 2017 verrà pubblicato il 24° volume dell'opera, ma online è già apparsa la copertina che, come sempre, potete trovare comodamente in calce alla notizia. La cover potrebbe contenere spoiler riguardanti la saga tutt'ora in corso quindi, per chi non fosse in pari con il manga, consiglio di non visionare la foto.

L'Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è edito da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Megazine e ha attualmente all'attivo 98 capitoli, di cui 94 raccolti in 23 volumi. Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Wit Studio che ha riscosso un enorme successo sia in patria che all'estero, ampliando la schiera di fan dell'opera cartacea.

La terza stagione dell'anime tornerà sugli schermi giapponesi la prossima Estate, più precisamente a Luglio 2018. Nell'attesa potete recuperare la stagione 2 sulla pittaforma streaming VVVVID, anche doppiata in italiano.

Il manga de L'Attacco dei Giganti, in Italia, si trova attualemente al volume 22 ed è edito da Planet Manga, etichetta della Paninicomics.