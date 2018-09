L'Attacco dei Giganti: lo scorso episodio ci ha mostrato un Levi assai diverso dal solito

Di tutti i personaggi de L’Attacco dei Giganti, il capitano Levi è senza dubbio quello dallo sguardo più impassibile, indipendentemente dalla situazione affrontata. Ciononostante, il più recente episodio della terza stagione ci ha mostrato sul suo viso un’espressione completamente nuova... e inaspettata.

Durante il 9° episodio della terza stagione - il 47° dell’anime, se contiamo anche le precedenti season de L'Attacco dei Giganti - il capitano Levi ha infatti mostrato un piccolo cambiamento, dovuto probabilmente ad una recente morte che, a dispetto dei pronostici, gli ha permesso di rivalutare la propria vita.



Mentre Kenny era prossimo a spegnersi, Levi si è seduto al suo fianco e ha ascoltato le sue ultime parole, dimostrando quanto l’uomo, nonostante i modi terribili, abbia significato molto per lui. In seguito, Levi ha incontrato i membri dell’Armata Ricognitiva e la Regina Historia, che subito dopo l’incoronazione ha voluto sferrargli un pugno.



Sotto gli occhi rabbrividiti dei propri sottoposti, Levi si è dunque concesso un sorriso e ha sorpreso i presenti, ringraziandoli per tutto quello che hanno fatto. Consultabile in calce all’articolo, questa scena singolare sembra assai distante dai problemi che Levi e gli altri hanno dovuto affrontare durante la stagione corrente, di conseguenza è stato molto interessante vedere il personaggio riflettere sui guai superati dal gruppo.



Levi non è il personaggio più emotivo del cast, e questo dettaglio è forse dovuto alla sua infanzia, ciononostante ha fatto quasi da mentore per Eren e gli altri protagonisti de L'Attacco dei Giganti. E anche se non lo dimostra quasi mai, sembra che il capitano tenga davvero molto alla propria squadra, soprattutto ora che questa si prepara ad abbracciare un futuro ancora incerto.