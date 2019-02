L'Attacco dei Giganti: la seconda parte della terza stagione ha una data di esordio!

Dopo mesi e mesi di attesa, Wit Studio e Production I.G hanno finalmente svelato che la seconda parte della terza stagione de L’Attacco dei Giganti esordirà sul circuito televisivo nipponico (e su varie piattaforme di streaming in tutto il globo) a partire dal 28 aprile 2019.

Per l’occasione, lo staff de L’Attacco dei Giganti ha anche pubblicato una nuova key visual della terza stagione stagione e dedicata stavolta all’indiscusso protagonista del franchise: Eren Jaeger. Ve la proponiamo come sempre in calce all’articolo.



La piattaforma di streaming gratuita e legale di VVVVID.it, che nel corso del 2018 ci ha proposto la prima parte della terza stagione de L’Attacco dei Giganti, non si è ancora espressa in merito, ma è plausibile che ci proponga ancora una volta gli episodi sottotitolati in italiano in concomitanza con la messa in onda nipponica. In attesa di conferme, vi ricordiamo intanto che la piattaforma accoglierà a breve anche la versione doppiata degli episodi finora trasmessi de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, i quali saranno disponibili anche in Blu-ray disc e DVD a partire dal mese di aprile grazie all’editore Dynit.

Scritto e disegnato da Hajime Isayama, il manga originale de L’Attacco dei Giganti si avvia ormai verso la propria conclusione. Attualmente composta da 27 tankobon, l’opera è edita in Italia da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi 25 volumetti della serie.