L'Attacco dei Giganti: secondo i director, la Stagione 3 sarà un'escalation mai vista!

Mancano pochi mesi al debutto della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, in via di produzione presso Studio Wit come adattamento al manga di Hajime Isayama. Ultimamente, lo staff di produzione si è espresso sulla narrazione dei nuovi episodi: a detta dei director, sarà qualcosa di epocale.

Tetsuro Araki e Masashi Koizuka hanno infatti parlato de L'Attacco dei Giganti - Stagione 3 ai microfoni di Animedia: con toni piuttosto entusiastici, hanno affermato che i fan avranno di che divertirsi nel corso dei prossimi episodi a cura di Studio Wit. Secondo le prime traduzioni, i due director hanno dichiarato che l'escalation narrativa della terza stagione è qualcosa di mai visto prima per l'opera di animazione tratta dal manga di Isayama.

"Rispetto alle precedenti stagioni, la profondità della storia della Season 3 salirà parecchio. In questa stagione, le mosse di Eren e soci saranno più complesse e graviteranno intorno al concetto di 'prendere la scelta che si suppone sia la più giusta'. Come risultato, il team di produzione doveva convivere con i loro drammi personali"

I nuovi episodi di L'Attacco dei Giganti debutteranno nel mese di luglio 2018 e, oltre al personaggio di Eren Jaeger, focalizzeranno la trama anche sulla figura del Capitano Levi.