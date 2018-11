L'Attacco dei Giganti: sembra proprio che il finale del manga sia ufficiale

Sembra proprio che il finale del manga de L'Attacco dei Giganti volga ufficialmente al termine. Il creatore della serie, Hajime Isayama, ha infatti confermato che il prossimo sarà l'arco narrativo finale.

La notizia bomba è arrivata nel corso di un video preview dedicato alla trasmissione di un programma giapponese, Jonetsu Tairiku. Tale show andrà in onda il prossimo 18 novembre in Giappone, ma in Rete sono comparse delle clip di preparazione in cui la voce narrante annuncia il tanto agognato finale.

Secondo quanto riporta l'affidabile insider Attack on Titan Wiki, infatti, la voce che accompagna il video in cui il sensei Isayama disegna alcuni personaggi della sua opera afferma con stupore che ci stiamo avvicinando all'epilogo del manga.

Riportiamo, di seguito, la traduzione fornita dalla fonte per quanto riguarda la shockante rivelazione:

"La serie intitolata L'Attacco dei Giganti è probabilmente prossima alla conclusione... sta accadendo davvero?!"

Ricordiamo che, non molto tempo fa, lo staff di Attack on Titan aveva anticipato che, nel corso dei prossimi mesi, il manga avrebbe riservato una serie di annunci importanti. Tra questi avevamo preventivato proprio il finale del manga, che ormai sembra quasi ufficiale.

Cosa ne pensate? È giusto che L'Attacco dei Giganti volgi al termine dopo tutti questi anni di serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine?