L'Attacco dei Giganti, spoiler e immagini in anteprima del capitolo 111

Manca davvero poco all'uscita del capitolo 111 de L'Attacco dei Giganti e sono state veramente tante le congetture fatte a proposito delle recenti scelte effettuate dal giovane Eren Jaeger. L'attesa è quasi finita e presto scopriremo cosa accadrà realmente ai protagonisti di una delle serie meglio riuscite ed amate di questi tempi.

Le misteriose azioni di Eren hanno generato molte speculazioni in merito a ciò che ha programmato e ormai il nostro protagonista è stato etichettato come traditore. Gli ultimi eventi hanno fatto divampare la guerra tra le fazioni degli Eldiani e Marley. Tra le strade di Eldia Pieck si aggira come un fantasma inosservato e il Corpo di Ricognizione sembra essere sull'orlo della crisi. Tutto sembra ormai perduto. Cosa dobbiamo aspettarci? Su alcuni account Twitter sono già apparse alcuni spoiler di questo 111° capitolo.

Anche se poche, le immagini mostrano un Nicolo violento e sconvolto, intento a sorreggere con una mano Falco e minacciare con l'altra - armata di quello che sembra essere un coltello - Gabi. Qualcosa sembra non andare. La reazione che l'uomo ha avuto in seguito ad una discussione con i due ragazzi lo ha spinto a compiere un atto di pura violenza nei confronti di Gabi, forse dettato da una rivelazione sconcertante fornita da quest'ultima. La notizia dell'assasionio di Sasha Blous sembra aver spinto Nicolo a compiere un gesto che avrà ripercussioni su Falco.

Con molta probabilità scopriremo quale complotto hanno ordito le spie che si sono infiltrate al fianco di Pieck. Nel frattempo le cose sembrano complicarsi ulteriormente. L'attenzione ritornerà su Gabi e Falco, mentre Nicolo riceverà una strana visita. Che cosa mai vorranno da lui? Che ne sarà dei due giovani?

Non ci resta che attendere dunque questo nuovo capitolo de L'Attacco dei Giganti per trovare finalmente delle risposte. Ricordiamo che l'opera è frutto della fantasia e della bravura del maestro Hajime Isayama. Il manga è stato serializzato in Giappone nel settembre del 2009, pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha e attualmente è composta di 27 volumi, di cui l’ultimo verrà rilasciato in patria a breve; in Italia l’opera è pubblicata da Planet Manga, che finora ha proposto ai primi lettori i primi 25 volumetti.